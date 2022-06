‘Una Voce per Padre Pio’ con Mara Venier, Pietrelcina domani in prima serata su Rai1 (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (Bn), domani in prima serata, dalle 21.35, su Rai 1 andrà in onda “Una Voce per Padre Pio”. Alla conduzione ci sarà Mara Venier. Speranza, rinascita e gioia saranno i valori più significativi di questo appuntamento televisivo. La trasmissione, infatti, sarà nuovamente ambientata a Pietrelcina, nella sua storica cornice, borgo natio del Frate, set suggestivo e abituale. L’edizione 2022 di ‘Una Voce per Padre Pio riunirà grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano, Orietta Berti, Matteo Bocelli, Riccardo Cocciante, Giuseppe Fiorello, Matia Bazar, Ricchi e Poveri, Shel Shapiro. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Da Piazza Santissima Annunziata di(Bn),in, dalle 21.35, su Rai 1 andrà in onda “UnaperPio”. Alla conduzione ci sarà. Speranza, rinascita e gioia saranno i valori più significativi di questo appuntamento televisivo. La trasmissione, infatti, sarà nuovamente ambientata a, nella sua storica cornice, borgo natio del Frate, set suggestivo e abituale. L’edizione 2022 diperPio riunirà grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano, Orietta Berti, Matteo Bocelli, Riccardo Cocciante, Giuseppe Fiorello, Matia Bazar, Ricchi e Poveri, Shel Shapiro. ...

