Su TimVision arriva in esclusiva «Station Eleven» | la serie tv sul post apocalisse

(Di venerdì 24 giugno 2022) Il 24 giugno suin’, il Tv drama in 10 puntate che narra in uno scenario-apocalittico le vicende di alcuni sopravvissuti che ricostruiscono la società dopo una devastante pandemia influenzale.La storia è sviluppata attraverso diverse linee temporali che raccontano il mondo andato distrutto e come i protagonisti provano a conservare il meglio di ciò che si è perduto. La, tratta dall’omonimo romanzo di Emily St. John Mandel, è creata da Patrick Somerville (Maniac e Leftovers) affiancato dal regista e produttore esecutivo Hiro Murai (Atlanta); nel cast Mackenzie Davis, Gael...

