M5S: verso rinvio voto base su 2 mandati, il no di Grillo e il nodo Cancelleri in Sicilia (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Otto giorni appena, da qui al 30 giugno. Si è aperta oggi, in Sicilia, la finestra per la presentazione delle candidature per le primarie del fronte progressista, previste per il 23 luglio. Per il M5S, alle prese con una scissione innescata dall'addio di Luigi Di Maio, un altro nodo da sciogliere, perché il nome più accreditato per la corsa grillina alla poltrona di governatore è quella di Giancarlo Cancelleri, attuale sottosegretario del governo Draghi e con due mandati da consigliere regionale alle spalle, l'ultimo lasciato in corsa -con tutte le polemiche del caso- per il posto di sottogoverno a Roma. Due mandati, dunque candidatura 'fuori gioco' per Cancelleri, stando alla regola grillina che non ammette il doppio giro per gli eletti. Restano appena ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Otto giorni appena, da qui al 30 giugno. Si è aperta oggi, in, la finestra per la presentazione delle candidature per le primarie del fronte progressista, previste per il 23 luglio. Per il M5S, alle prese con una scissione innescata dall'addio di Luigi Di Maio, un altroda sciogliere, perché il nome più accreditato per la corsa grillina alla poltrona di governatore è quella di Giancarlo, attuale sottosegretario del governo Draghi e con dueda consigliere regionale alle spalle, l'ultimo lasciato in corsa -con tutte le polemiche del caso- per il posto di sottogoverno a Roma. Due, dunque candidatura 'fuori gioco' per, stando alla regola grillina che non ammette il doppio giro per gli eletti. Restano appena ...

