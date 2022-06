"Elle", Isabelle Huppert ha il più bel personaggio della sua carriera (Di giovedì 23 giugno 2022) Elle Rai Movie, ore 22.45. Con IsabElle Huppert, Laurent Lafitte e Anne Consigny. Regia di Paul Verhoeven. Produzione Francia 2016. Durata: 2 ore e 10 minuti LA TRAMA IsabElle Huppert è una donna in carriera (produttrice di un marchio di videogiochi) che vive la propria vita senza inibizioni. E' amante del marito della sua migliore amica, una tiranna sul lavoro, una madre castrante (il figlio s'è messo con una ragazza che porta il figlio di un altro). Un giorno uno sconosciuto la violenta in casa sua. Lei non fa denuncia. Lo scova da sola nell'intento di aggiungerlo alle persone che può dominare. PERCHÈ VEDERLO Perché la Huppert ha il più bel personaggio della sua carriera. E perchè Verhoeven a 80 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022)Rai Movie, ore 22.45. Con Isab, Laurent Lafitte e Anne Consigny. Regia di Paul Verhoeven. Produzione Francia 2016. Durata: 2 ore e 10 minuti LA TRAMA Isabè una donna in(produttrice di un marchio di videogiochi) che vive la propria vita senza inibizioni. E' amante del maritosua migliore amica, una tiranna sul lavoro, una madre castrante (il figlio s'è messo con una ragazza che porta il figlio di un altro). Un giorno uno sconosciuto la violenta in casa sua. Lei non fa denuncia. Lo scova da sola nell'intento di aggiungerlo alle persone che può dominare. PERCHÈ VEDERLO Perché laha il più belsua. E perchè Verhoeven a 80 ...

Pubblicità

FraLauricella : ???#Film in #tv??in SECONDA SERATA 22,45 #RaiMovie Elle di Paul Verhoeven con Isabelle Huppert 23,24 TwentySeven27… - bartlebooth45 : Meiko Kaki in the Female Prisoner Scorpion films Isabelle Huppert in Elle Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Ga… -