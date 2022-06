Camila Giorgi-Muguruza oggi, WTA Eastbourne 2022: orario 22 giugno, canale tv, programma, streaming (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per il torneo combined in corso ad Eastbourne, in Gran Bretagna, domani, mercoledì 22 giugno, si disputeranno tutti gli incontri degli ottavi dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile, e si giocherà anche il match che vedrà l’azzurra Camila Giorgi, testa di serie numero 12, opposta alla spagnola Garbine Muguruza, testa di serie numero 5. LA DIRETTA LIVE DI Camila Giorgi-Muguruza DALLE 12.00 Sarà possibile seguire l’incontro Giorgi-Muguruza, previsto sul campo 1 alle ore 12.00 italiane, in diretta tv su SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SuperTenniX e WTA TV. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Camila ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per il torneo combined in corso ad, in Gran Bretagna, domani, mercoledì 22, si disputeranno tutti gli incontri degli ottavi dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile, e si giocherà anche il match che vedrà l’azzurra, testa di serie numero 12, opposta alla spagnola Garbine, testa di serie numero 5. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 12.00 Sarà possibile seguire l’incontro, previsto sul campo 1 alle ore 12.00 italiane, in diretta tv su SuperTennisTV, mentre la direttaverrà assicurata da SuperTenniX e WTA TV. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra...

