Accuse e poltrone | tra dimaiani e contiani è già guerra

Leggi su agi

(Di mercoledì 22 giugno 2022) AGI - Il gruppo ‘Insieme per il futuro' non ha nemmeno un giorno ma le polemiche con il M5s abbondano. Il primo scontro gira intorno alle ‘'. Non poteva essere altrimenti per esponenti politici cresciuti in un partito, anzi in un ‘non partito' come lo chiamavano i primi attivisti, che ha fatto della lotta alla casta il suo marchio di fabbrica. Dopo l'addio di Di Maio e di una sessantina di parlamentari al M5s, i pentastellati hanno accusato il ministro degli Esteri e i suoi fedelissimi di volersi candidare per un terzo mandato (che, almeno attualmente, non sarebbe possibile nel Movimento). Ma i ‘' hanno risposto a tono, conti alla mano. Sui 62 parlamentari che hanno aderito a ‘Insieme per il futuro' 40 sono al primo mandato. Di questi, 30 alla Camera e 10 al Senato. Solo 20 sono al secondo mandato, tra cui lo stesso Di Maio. Per il ...