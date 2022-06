Pubblicità

Affaritaliani : PA Advice: settimana corta e smart working per più produttività -

Agenzia askanews

...nel corso dei prossimi due anni di poter incrementare per il 30% il gruppo delle persone che collaborano al grande progetto di PA". La società, prima del Mezzogiorno ad applicare la......a bambini e grandi per la regia di Fausto Marchini che andrà in scena per ben due fine(... in collaborazione con l'Unione Nazionale Consumatori (Unc), l'associazione Training Education... PA Advice: settimana corta e smart working per più produttività Martedì, 21 giugno 2022 Home > aiTv > PA Advice: settimana corta e smart working per più produttività Napoli, 21 giu. (askanews) - Ridurre le ore di lavoro e aumentare la produttività, facendo cadere ...