M5S | Di Maio al fianco di Draghi in Aula | confronto continuo tra i due

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Siede alla sinistra del premier Mario Draghi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, mentre in Aula al Senato va in scena il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Una rappresentazione quasi plastica della posizione solida di Di Maio all'interno del governo. La sua permanenza, infatti, non è mai stata messa in discussione dal presidente del Consiglio. Se Di Maio dovesse formalizzare il suo addio al M5S nelle prossime ore, continuerà a coprire la casella che riveste all'interno dell'Esecutivo, alla Farnesina. La fiducia di Draghi c'è, tanto più nella gestione del conflitto ucraino e del dossier energia. Tra i due, nel corso delle ore trascorse a Palazzo Madama, ci sono stati diversi ...

