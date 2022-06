Francia, Macron sta valutando il varo di un governo di unità nazionale (Di martedì 21 giugno 2022) Francia nel caos in un parlamento senza maggioranza: il presidente francese Emmanuel Macron sta "considerando" la creazione di un "governo di unità nazionale" per trovare "vie per uscire dalla ... Leggi su globalist (Di martedì 21 giugno 2022)nel caos in un parlamento senza maggioranza: il presidente francese Emmanuelsta "considerando" la creazione di un "di" per trovare "vie per uscire dalla ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Due mesi fa il #Pd trionfante sul carro di #Macron neanche fosse Napoleone. Appena due mesi dopo stanno sul carro d… - Giorgiolaporta : In #Francia la ministra della Salute #Bourguignon del partito di #Macron viene sconfitta dalla candidata di Marine… - sandrogozi : Era molto difficile nel contesto attuale ottenere una maggioranza assoluta per Ensemble,l’alleanza pro #Macron,ma è… - pborghilivorno : #francia Francia, Macron nell'impasse pensa a governo di unità nazionale - annabennardo2 : RT @RaiNews: Francia, Macron - senza maggioranza - apre le consultazioni per le 'larghe intese', alla vigilia del vertice Ue -