Diritto alla sessualità in carcere, confronto sulle rooms of love: giovedì appuntamento in Provincia

Tempo di lettura: 3 minuti

giovedì 23 Giugno 2022, alle ore 10, presso la Sala Riunione della Provincia di Caserta si terrà la presentazione "Report Garante, confronto sulle rooms of love Caserta – Madrid", a cura della dottoressa Emanuela Belcuore, Garante Detenuti della Provincia di Caserta. Dopo i saluti del Presidente della Provincia, Giorgio Magliocca e del Vice Presidente, Pasquale Crisci, interverranno all'incontro Samuele Ciambriello, Garante Detenuti della Regione Campania, Lucia Castellano, Dap Campania, Marco Puglia, Magistrato di Sorveglianza, Vincenzo Margherita, Dirigente Sanitario UOS Servizio Medicina Penitenziaria di S. Maria C.V., Pasquale Iannotta, Dirigente Medico UOSD Dipendenze

