Ucraina, Biden: “Un mio viaggio a Kiev? Non a breve” (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito “non probabile” un suo viaggio a Kiev a stretto giro. “Dipende da molte cose: dal fatto che causi o meno altre difficoltà agli ucraini, che distragga da quello che sta succedendo”, ha risposto Biden a chi gli chiedeva se avesse intenzione di andare in Ucraina. “Ma ci sono stato – ho incontrato Zelensky – gli parlo tre, quattro volte a settimana”, ha aggiunto Biden, confermando che durante il suo viaggio oltreoceano si recherà in Germania, Spagna, Israele ed Arabia Saudita. “E poi probabilmente tornerò a casa, diretto”, ha aggiunto. Alla domanda precisa se si recherà in Ucraina durante questo viaggio, ha replicato: “In questo viaggio, non è ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha definito “non probabile” un suoa stretto giro. “Dipende da molte cose: dal fatto che causi o meno altre difficoltà agli ucraini, che distragga da quello che sta succedendo”, ha rispostoa chi gli chiedeva se avesse intenzione di andare in. “Ma ci sono stato – ho incontrato Zelensky – gli parlo tre, quattro volte a settimana”, ha aggiunto, confermando che durante il suooltreoceano si recherà in Germania, Spagna, Israele ed Arabia Saudita. “E poi probabilmente tornerò a casa, diretto”, ha aggiunto. Alla domanda precisa se si recherà indurante questo, ha replicato: “In questo, non è ...

Pubblicità

GiovaQuez : Orsini: 'Draghi non ha una posizione sull'Ucraina, deve solo esautorare il Parlamento per poi genuflettersi a Biden… - TgLa7 : ++ #Biden, improbabile visita a #Kiev durante viaggio in Europa. Molto probabile che l'#Ucraina diventi membro #Ue - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Un raid russo avrebbe colpito anche l'Azot provocando un incendio. Nell'impianto chimico di Severodonetsk… - Gianl1974 : ??Biden ha definito molto probabile l'adesione dell'Ucraina all'UE - dienstag_der : RT @lanf64: #Ucraina. #Lukashenko: '#Putin non mi ha mai chiesto di entrare in guerra ma è l'Occidente a spingerci...' Ma chi ti crede, di… -