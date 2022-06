Traffico Roma del 20-06-2022 ore 14:30 (Di lunedì 20 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Pubblicità

Dome689 : Roma, nuova protesta degli ambientalisti di Ultima generazione: traffico bloccato tra la rabbia e gli insulti degli… - LaTentatrice : #Gra,manifestanti bloccano di nuovo il raccordo di Roma: insultati dagli automobilisti, caos traffico e tensione .A… - LuceverdeRoma : ?? #Roma | #incendio | Via della Magliana altezza Stazione Muratella ???? traffico rallentato #Luceverde #Lazio - mummy53690440 : Roma, G.R.A. bloccato dalla protesta degli attivisti per il clima. Traffico in tilt, tensione con gli automobilisti… - VAIstradeanas : 14:08 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -