Quelle macchie di sangue in casa: ecco dove è stata uccisa Elena (Di lunedì 20 giugno 2022) Le indagini confermano che la piccola Elena non è stata uccisa in casa. Le macchie di sangue ritrovate nell'appartamento di Martina Patti sono "da riporto". La donna è sorvegliata in carcere Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 giugno 2022) Le indagini confermano che la piccolanon èin. Lediritrovate nell'appartamento di Martina Patti sono "da riporto". La donna è sorvegliata in carcere

Pubblicità

fabrypacifici : @LucaDondoni @LaStampa Quelle macchie rosse sono state fatte per non far leggere l’articolo??? - angelo_anonimo : @Erminio71890018 @martelgeppj1 @addormentata_l @ritorn0 @mirco63mirco @VAngeloAnonimo @Antonel72713840 @SingerFrapp… - chiarab70 : Così, in memoriam, non ci sarà nemmeno una doppia in queste righe. Mi perdoneresti mai dì aver parlato dei nostri p… - giadaadesso : @crl2316 Collistar gocce magiche ! Prendi quelle corpo e poi te le metti anche in faccia che vanno bene, il segreto… - Porziux : @mimmopesce1 @TopCalcio24 @QSVS_Official Mi sembava che indossassi una giacca leopardeta, ma temo che quelle macchi… -