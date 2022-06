(Di domenica 19 giugno 2022). Incidente nel pomeriggio di domenica lungo la statale 42 a. Sei le persone rimaste ferite, tra cui un 27enne,due in modo serio. Per una di loro è intervenuto, mentre per un’altra l’automedica, ancora più attrezzata e specializzata delle ambulanze. L’incidente, stando alle prime informazioni unotra due auto, è avvenuto poco dopo le 17.30. Nell’impatto sei persono hanno riportato ferite e sono state soccorse dai sanitari dell’Areu. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Bergamo e i carabinieri di Treviglio. Seguono aggiornamenti

Pubblicità

BergamoNews.it

...casalinghe per le due formazioni lecchesi Pescate sconfitta sul campo della capolista Agrate CIVATE" Nessun problema per l' Edilcasa Civatese nellointerno contro l' ASD Basket. I ......casalinghe per le due formazioni lecchesi Pescate sconfitta sul campo della capolista Agrate CIVATE" Nessun problema per l' Edilcasa Civatese nellointerno contro l' ASD Basket. I ... Scontro a Verdello: sei i feriti, almeno due gravi, interviene l’elisoccorso