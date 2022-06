Michael Ballack ha una nuova fiamma | è un’amica del figlio morto in un incidente

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 19 giugno 2022)sembra aver ritrovato la felicità, dopo la tragica morte del suo secondogenito, il 18enne Emilio, il 5 agosto dello scorso anno. E lo avrebbe fatto grazie ad una modella, amica del. Il suo nome è Sophia Schneiderhan, ha 21 anni ed era amica deldi, deceduto in unin quad mentre si trovava in vacanza in Portogallo. Proprio dopo quella tragedia, l’ex calciatore tedesco si sarebbe molto avvicinato alla giovane modella: la Bild riporta di diversi avvistamenti, prima in una zona della movida di Berlino e poi ad una fiera di arte moderna e contemporanea a Basile, in Svizzera. Gli atteggiamenti teneri tra i due non lascerebbero spazio a equivoci. Fonti vicine all’ex calciatore assicurano che i 24 anni di differenza tra ...