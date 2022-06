La cultura di Roma è in crisi: dal 2007 ad oggi chiuse 230 librerie (Di domenica 19 giugno 2022) Il 30 giugno chiuderà, ancora non si sa se definitivamente, la libreria Feltrinelli della Galleria Colonna. Non sarà probabilmente l'ultima, la strage delle librerie a Roma sembra non conoscere fine da almeno dieci anni a questa parte. Se chiude un nome importante come questo fa notizia, altre piccole ma lo stesso fondamentali librerie di quartiere, per la loro storia e per il fatto di rappresentare comunque dei punti di riferimento per i residenti, se ne sono andate senza troppo clamore, al massimo un messaggio su facebook da parte del proprietario o qualche appello della cittadinanza per evitare la chiusura. Sono oltre 230 le librerie chiuse dal 2007 nella Capitale, secondo Confcommercio. Alcune avevano nomi noti: Croce, Remainders, Invito alla lettura, Amore e psiche, Gremese, ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) Il 30 giugno chiuderà, ancora non si sa se definitivamente, la libreria Feltrinelli della Galleria Colonna. Non sarà probabilmente l'ultima, la strage dellesembra non conoscere fine da almeno dieci anni a questa parte. Se chiude un nome importante come questo fa notizia, altre piccole ma lo stesso fondamentalidi quartiere, per la loro storia e per il fatto di rappresentare comunque dei punti di riferimento per i residenti, se ne sono andate senza troppo clamore, al massimo un messaggio su facebook da parte del proprietario o qualche appello della cittadinanza per evitare la chiusura. Sono oltre 230 ledalnella Capitale, secondo Confcommercio. Alcune avevano nomi noti: Croce, Remainders, Invito alla lettura, Amore e psiche, Gremese, ...

