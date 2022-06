Ultime Notizie – SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 18 giugno (Di sabato 18 giugno 2022) I numeri dell’estrazione vincente di oggi, 18 giugno 2022, al SuperEnalotto. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di oggi. Sono stati realizzati dodici ‘5’, che vincono 22.590 euro ciascuno. La combinazione vincente è 2, 12, 16, 27, 74, 78. Jolly 58. Superstar 65. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale 225,2 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Idell’di, 182022, al. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di. Sono stati realizzati dodici ‘5’, che vincono 22.590 euro ciascuno. La combinazioneè 2, 12, 16, 27, 74, 78. Jolly 58. Superstar 65. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale 225,2 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

