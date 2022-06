”Non solo la Juventus su Fabian”, svelato l’interesse di un altro club di Serie A (Di sabato 18 giugno 2022) In casa Napoli sono giorni frenetici soprattutto per la situazione legata ai rinnovi di contratto. Tra i giocatori in scadenza il prossimo anno c’è anche Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo autore di una grande stagione con ben 7 reti e 4 assist, è incerto del suo futuro. Il Napoli sembra intenzionato ad offrirgli un rinnovo di contratto al ribasso considerando le nuove politiche societarie relative al monte ingaggio; il giocatore non sembra voler accettare l’offerta. Fabian Ruiz Napoli(Getty Images)Dunque, vista la situazione davvero incerta, molte squadre stanno sondando il terreno per Fabian. Difatti, come riportato da Stefano Saladin, giornalista di Tuttosport, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sul giocatore spagnolo non c’è solo la Juventus ma anche la Roma. La ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 giugno 2022) In casa Napoli sono giorni frenetici soprattutto per la situazione legata ai rinnovi di contratto. Tra i giocatori in scadenza il prossimo anno c’è ancheRuiz, il centrocampista spagnolo autore di una grande stagione con ben 7 reti e 4 assist, è incerto del suo futuro. Il Napoli sembra intenzionato ad offrirgli un rinnovo di contratto al ribasso considerando le nuove politiche societarie relative al monte ingaggio; il giocatore non sembra voler accettare l’offerta.Ruiz Napoli(Getty Images)Dunque, vista la situazione davvero incerta, molte squadre stanno sondando il terreno per. Difatti, come riportato da Stefano Saladin, giornalista di Tuttosport, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sul giocatore spagnolo non c’èlama anche la Roma. La ...

