Napoli, Spalletti: “La piazza merita una squadra di alto livello, ma sarà difficile ripetersi” (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRaggiunto da Sky, nel corso di “Calciomercato – L’Originale”, a Montaione, in provincia di Firenze, il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha parlato del Napoli, degli obiettivi e delle aspettative. “Quando alleno una squadra, per me i miei calciatori sono tutto. Quello che può fare la differenza per noi è la passione infinita della città per questi colori e bisogna stare al gioco, prendendosi le responsabilità che vuole la piazza, che merita una squadra di alto livello. Se mi aspetto che mi chiedano lo scudetto? Non mi dite niente di nuovo….”. Per il tecnico del Napoli sarà difficile arrivare tra le prime quattro: “Ripartiamo da una stagione con grandi partite in cui siamo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRaggiunto da Sky, nel corso di “Calciomercato – L’Originale”, a Montaione, in provincia di Firenze, il tecnico azzurro Lucianoha parlato del, degli obiettivi e delle aspettative. “Quando alleno una, per me i miei calciatori sono tutto. Quello che può fare la differenza per noi è la passione infinita della città per questi colori e bisogna stare al gioco, prendendosi le responsabilità che vuole la, cheunadi. Se mi aspetto che mi chiedano lo scudetto? Non mi dite niente di nuovo….”. Per il tecnico delarrivare tra le prime quattro: “Ripartiamo da una stagione con grandi partite in cui siamo ...

