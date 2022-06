La catsuit di Chiara Ferragni: un altro look estivo con cui conquista la Spagna (Di sabato 18 giugno 2022) Dopo essere stata ospite a Siviglia di Maria Grazia Chiuri alla Dior Cruise 2023, l'influencer si sta godendo l'inizio dell'estate 2022. Su Instagram è apparsa con un capo audace firmato dallo stilista londinese David Koma. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di sabato 18 giugno 2022) Dopo essere stata ospite a Siviglia di Maria Grazia Chiuri alla Dior Cruise 2023, l'influencer si sta godendo l'inizio dell'estate 2022. Su Instagram è apparsa con un capo audace firmato dallo stilista londinese David Koma. L'articolo proviene da DireDonna.

Pubblicità

GerganaMarino : RT @vogue_italia: Chiara Ferragni indossa una tuta aderente con pattern felino ?? (solo per #catlover) - MarioGaBlack71 : RT @vogue_italia: Chiara Ferragni indossa una tuta aderente con pattern felino ?? (solo per #catlover) - cocoa_key : RT @vogue_italia: Chiara Ferragni indossa una tuta aderente con pattern felino ?? (solo per #catlover) - TamashiAl : RT @vogue_italia: Chiara Ferragni indossa una tuta aderente con pattern felino ?? (solo per #catlover) - vogue_italia : Chiara Ferragni indossa una tuta aderente con pattern felino ?? (solo per #catlover) -