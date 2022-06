F1, Gp Canada 2022: Leclerc partirà dal fondo, ha cambiato la quarta power unit della sua Ferrari (Di sabato 18 giugno 2022) Charles Leclerc partirà in ultima fila nel Gp del Canada di F1 2022. Come pronosticato quindi il pilota monegasco della Ferrari ha deciso di smarcare tutta la quarta power unit, prendendo quinti penalità e partendo dal fondo. Come lui, anche il giapponese dell’Alpha Tauri, Yuki Tsunoda, partirà dal fondo, anche lui per aver cambiato diverse componenti. La qualifica ci dirà chi dei due partirà in P20 e chi in P19. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Charlesin ultima fila nel Gp deldi F1. Come pronosticato quindi il pilota monegascoha deciso di smarcare tutta la, prendendo quinti penalità e partendo dal. Come lui, anche il giapponese dell’Alpha Tauri, Yuki Tsunoda,dal, anche lui per averdiverse componenti. La qualifica ci dirà chi dei duein P20 e chi in P19. SportFace.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il monegasco Charles Leclerc partirà domenica con dieci posti di penalità al GP del Canada di Formula 1 in programm… - SkySportF1 : F1, GP di Canada: Leclerc sostituisce la centralina, 10 posizioni di penalità in griglia #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : Leclerc dopo le libere del GP Canada: 'Ora prepariamo al meglio la gara' #SkyMotori #F1 #Formula1 - SportRepubblica : Leclerc cambia motore: in Canada partirà in ultima fil.a [aggiornamento delle 19:11] - vespizzari : RT @Gazzetta_it: F1 GP Canada, tutti contro la Mercedes: 'Quel tirante è sospetto' -