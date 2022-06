Ucraina | consigliere sindaco | ' Mariupol è nel Medioevo'

(Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Le condizioni aoccupata dai russi sono ora "medievali". Lo ha detto ildelPetro Andriushchenko alla televisione nazionale. “"Oraè nel", ha detto. "L'approvvigionamento idrico è disponibile solo nel 2-3% delle famiglie della città. Le persone si lavano i vestiti nelle pozzanghere per strada”. “Il rischio di diffusione delle malattie aumenta di giorno in giorno - ha aggiunto - Ci sono informazioni che le persone si rivolgono a medici con sintomi simili alla dissenteria o al colera ". L'Organizzazione Mondiale della Sanità il mese scorso ha dichiarato di essere preoccupata per il rischio di colera a, definendo la situazione igienica della città "un enorme pericolo".

