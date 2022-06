Pregliasco: “Mascherine? In spiaggia bisogna portarsele” (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Un’altra estate con le Mascherine in spiaggia? Forse non da indossare ogni volta che si incrocia un compagno di bagnasciuga, come i più diligenti hanno fatto nel 2020 e nel 2021, ma da portare con sé per usarle all’occorrenza “assolutamente sì”. Provocato sull’argomento, con un sorriso risponde così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco. Il docente di Igiene all’università Statale di Milano, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi, rilancia pervicace la sua metafora: “Sarei per utilizzarle come gli occhiali da soli, quando servono e con buon senso”. Il rialzo del contagi Sars-CoV-2 spinto dall’avanzata della sottovariante Omicron 5, secondo l’esperto è l’occasione “per ribadirlo ancora una volta e ancora di più: quando ci sono momenti di assembramento la mascherina serve”, in ogni contesto aperto o ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Un’altra estate con lein? Forse non da indossare ogni volta che si incrocia un compagno di bagnasciuga, come i più diligenti hanno fatto nel 2020 e nel 2021, ma da portare con sé per usarle all’occorrenza “assolutamente sì”. Provocato sull’argomento, con un sorriso risponde così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio. Il docente di Igiene all’università Statale di Milano, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi, rilancia pervicace la sua metafora: “Sarei per utilizzarle come gli occhiali da soli, quando servono e con buon senso”. Il rialzo del contagi Sars-CoV-2 spinto dall’avanzata della sottovariante Omicron 5, secondo l’esperto è l’occasione “per ribadirlo ancora una volta e ancora di più: quando ci sono momenti di assembramento la mascherina serve”, in ogni contesto aperto o ...

