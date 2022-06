Lory Del Santo, malore nel locale di Flavio Briatore: «I miei amici volevano chiamare l'ambulanza» (Di venerdì 17 giugno 2022) A pochi giorni dalla polemica che ha investito Crazy Pizza, la nuova catena di ristorazione di Flavio Briatore, finita nell'occhio del ciclone perché considerata troppo cara, anche... Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022) A pochi giorni dalla polemica che ha investito Crazy Pizza, la nuova catena di ristorazione di, finita nell'occhio del ciclone perché considerata troppo cara, anche...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Lory Del Santo, malore al ristorante di Briatore: `Crampi e sudore` * - minutepietro1 : Glory del Santo ha avuto un malore in un ristorante di Briatore dolori, crampi e nausea, mi sentivo svenire… - Quellochetutti1 : #LoryDelSanto ha avuto un Malore nelle ultime ore. Ecco cosa è successo e come sta ora?? - ruby_asleep : RT @itsgebher: Lory Del Santo ha rivoluzionato in modo permanente la società - Lory_0013 : RT @Fortuna40085127: La vera ricchezza di un uomo ,non si vede né dai soldi né dal potere,ma dalla dimensione del sorriso della donna che h… -