LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: tre italiani in semifinale! Subito in pedana Alice Volpi (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.42 Bersaglio non valido per Volpi che Subito dopo mette a segno la prima stoccata del match! 17.42 Stavolta ci siamo! Inizia la semifinale! 17.40 Qualche problema tecnico con il fioretto della nostra azzurra, ma si partirà a brevissimo! 17.38 EN GARDE! Comincia l’assalto, forza Alice! 17.36 Le atlete fanno il loro ingresso in pedana! Sta per iniziare la prima semifinale del fioretto femminile: Leonie Ebert (GER) – Alice Volpi. 17.33 Ricordiamo che Arianna Errigo si è laureata Campionessa Europea nel 2016 e 2017, Alice Volpi cerca la prima affermazione continentale. 17.30 C’é qualche minuto di ritardo. Nel frattempo riportiamo i piazzamenti degli altri atleti ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.42 Bersaglio non valido perchedopo mette a segno la prima stoccata del match! 17.42 Stavolta ci siamo! Inizia la17.40 Qualche problema tecnico con il fioretto della nostra azzurra, ma si partirà a brevissimo! 17.38 EN GARDE! Comincia l’assalto, forza! 17.36 Le atlete fanno il loro ingresso in! Sta per iniziare la prima semifinale del fioretto femminile: Leonie Ebert (GER) –. 17.33 Ricordiamo che Arianna Errigo si è laureata Campionessa Europea nel 2016 e 2017,cerca la prima affermazione continentale. 17.30 C’é qualche minuto di ritardo. Nel frattempo riportiamo i piazzamenti degli altri atleti ...

Pubblicità

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Scherma #Europei Prime medaglie azzurre ad #Antalya con Alice #Volpi e Arrianna #Errigo in… - infoitsport : LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Errigo e Volpi in semifinale! Tra poco gli sciabolatori - ines_bianca : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – IN PEDANA FIORETTISTE E SCIABOLATORI / LINK RISULTATI LIVE E DIRETTA VIDEO - usatoscherma : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – IN PEDANA FIORETTISTE E SCIABOLATORI / LINK RISULTATI LIVE E DIRETTA VIDEO - Benedet56240868 : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – IN PEDANA FIORETTISTE E SCIABOLATORI / LINK RISULTATI LIVE E DIRETTA VIDEO -