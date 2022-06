Charlène di Monaco torna sul balcone con Alberto (ma manca il figlio Jacques) (Di venerdì 17 giugno 2022) La principessa è guarita dal Covid e ha presenziato al Corpus Domini, presso il Palazzo reale, al fianco del marito e della piccola Gabriella: assente invece il gemellino. «Le voci di divorzio? Solo falsità maligne», aveva detto lei. Che, attraverso questi eventi pubblici, prova a scacciare ulteriormente il gossip Leggi su vanityfair (Di venerdì 17 giugno 2022) La principessa è guarita dal Covid e ha presenziato al Corpus Domini, presso il Palazzo reale, al fianco del marito e della piccola Gabriella: assente invece il gemellino. «Le voci di divorzio? Solo falsità maligne», aveva detto lei. Che, attraverso questi eventi pubblici, prova a scacciare ulteriormente il gossip

Charlene di Monaco torna in pubblico dopo il Covid, ma l'unico sorriso (forzato) è del principe Alberto

Rossetto acceso e abito sobrio L'ex nuotatrice 44enne che lo scorso marzo aveva fatto ritorno a Monaco dopo quasi un anno di assenza riappare in pubblico per la festa cattolica Fête Dieu.

Charlene di Monaco, che fine ha fatto La principessa è sparita nuovamente - cosa le è successo dopo il Covid

A inizio giugno Charlene di Monaco aveva anche contratto il Covid. Una nota emanata dal Palazzo aveva rassicurato tutti quanti sulle condizioni della principessa: 'Le condizioni non sono preoccupanti'.