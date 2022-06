Ballottaggio Ardea, chi siederà in consiglio se vince Zito o Cremonini: ecco le maggioranze a confronto (Di venerdì 17 giugno 2022) E’ partito ufficialmente il conto alla rovescia per il Ballottaggio dal quale uscirà il nuovo Sindaco di Ardea tra il candidato di centrodestra Fabrizio Cremonini e quello di centrosinistra Lucio Zito. In attesa del voto proviamo a capire come saranno composte le due possibili maggioranze in caso di successo dell’uno o dell’altro. consiglio comunale Ardea se vince Fabrizio Cremonini Partiamo dal vincitore, di fatto, del primo turno. Il candidato di centrodestra, con la sua coalizione, ha strappato il 41.73% delle preferenze. Non solo. Una delle liste a lui collegate, Fratelli di Italia, è stata la più votata in assoluta; di FDI anche il consigliere comunale più votato in termini di preferenze, ovvero Mauro Iacoangeli con quasi 1.000 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 giugno 2022) E’ partito ufficialmente il conto alla rovescia per ildal quale uscirà il nuovo Sindaco ditra il candidato di centrodestra Fabrizioe quello di centrosinistra Lucio. In attesa del voto proviamo a capire come saranno composte le due possibiliin caso di successo dell’uno o dell’altro.comunaleseFabrizioPartiamo dal vincitore, di fatto, del primo turno. Il candidato di centrodestra, con la sua coalizione, ha strappato il 41.73% delle preferenze. Non solo. Una delle liste a lui collegate, Fratelli di Italia, è stata la più votata in assoluta; di FDI anche il consigliere comunale più votato in termini di preferenze, ovvero Mauro Iacoangeli con quasi 1.000 ...

Pubblicità

CorriereCitta : Ballottaggio Ardea, chi siederà in consiglio se vince Zito o Cremonini: ecco le maggioranze a confronto - ILitorale : ARDEA - IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE ARDEA - Di seguito come sarà costituito il nuovo consiglio comunale di Ardea d… - GrilliniArdea : RT @ZitoSindaco: #SCELGOZITO e sfido Cremonini In piazza del Popolo, ad Ardea, martedì 21 alle 20. #ballottaggio - ZitoSindaco : #SCELGOZITO e sfido Cremonini In piazza del Popolo, ad Ardea, martedì 21 alle 20. #ballottaggio - CorriereCitta : Ardea al ballottaggio, Zito: ‘Sono ottimista’ -