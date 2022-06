Sheamus | “Dopo 13 anni in WWE mi diverto ancora”

(Di giovedì 16 giugno 2022) Il prossimo 30 giugnofesteggerà i suoi 13in WWE dato che l’irlandese debuttò nella compagnia nel 2009 e in breve tempo riuscì a vincere il WWE Championship, ma questo non è l’unico traguardo raggiunto nella sua carriera. Infattisi è tolto diverse soddisfazioni nel tempo nelle quali ci sono anche la vittoria della Royal Rumble e del Money In The Bank. Continuare a divertirsi Recentementeha partecipato ad un’intervista al Five Count Radio Show e al Celtic Warrior è stato chiesto proprio cosa ne pensasse dei suoi 13nella compagnia e come si sentisse a riguardo, ecco le sue parole: “Il 30 giugno prossimo festeggerò i 13di carriera nella WWE e, ad essere sincero, sento di avere13di ...

