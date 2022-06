Juventus, non solo Koulibaly: piace un altro giocatore del Napoli! (Di giovedì 16 giugno 2022) Come riporta Calciomercato.com la Juventus, oltre ad essersi interessata al difensore Kalidou Koulibaly, ha fatto un sondaggio che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più nelle prossime settimane, nei confronti del calciatore napoletano Fabian Ruiz. Fabian Ruiz è un centrocampista spagnolo classe 1996 che con i partenopei ha totalizzato 31 presenze in campionato condite da 7 gol e 5 assist. Numeri importanti che sono sintomo di grande continuità, la quale non è passata di certo inosservata in quel di Torino sponda bianconera. Il centrocampista spagnolo ha scelto di non rinnovare il contratto con il Napoli in scadenza nel 2023. Fabian Ruiz-Napoli-Juventus La duttilità di cui è dotato Fabian Ruiz gli permette di svariare su vari fronti del centrocampo, e questa sua caratteristica è apprezzata molto da Massimiliano Allegri. ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 giugno 2022) Come riporta Calciomercato.com la, oltre ad essersi interessata al difensore Kalidou, ha fatto un sondaggio che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più nelle prossime settimane, nei confronti del calciatore napoletano Fabian Ruiz. Fabian Ruiz è un centrocampista spagnolo classe 1996 che con i partenopei ha totalizzato 31 presenze in campionato condite da 7 gol e 5 assist. Numeri importanti che sono sintomo di grande continuità, la quale non è passata di certo inosservata in quel di Torino sponda bianconera. Il centrocampista spagnolo ha scelto di non rinnovare il contratto con il Napoli in scadenza nel 2023. Fabian Ruiz-Napoli-La duttilità di cui è dotato Fabian Ruiz gli permette di svariare su vari fronti del centrocampo, e questa sua caratteristica è apprezzata molto da Massimiliano Allegri. ...

