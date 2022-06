F1, Charles Leclerc ci crede: “Ho fiducia nella Ferrari, voglio conquistare il titolo!” (Di giovedì 16 giugno 2022) Charles Leclerc ci crede ancora. In un’intervista concessa a Repubblica, il monegasco della Ferrari sembra aver smaltito la delusione di Baku e degli ultimi round del Mondiale 2022 di F1. A Barcellona, Montecarlo e in Azerbaijan si è trovato a comandare le gare, ma l’esito finale nei tre round è stato decisamente negativo: un quarto posto nel Principato e due ritiri in territorio azero e catalano. E’ necessario capire cosa sia accaduto e soprattutto non lasciarsi scoraggiare dalle avversità. E’ questo lo spirito di Leclerc, attualmente terzo nella classifica piloti a -34 dal leader Max Verstappen, vincitore del GP di Azerbaijan e lanciatissimo più che mai verso l’iride con la Red Bull. Si guarda al Canada, sede del prossimo weekend di gara (17-19 giugno), con voglia di rifarsi e di ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022)ciancora. In un’intervista concessa a Repubblica, il monegasco dellasembra aver smaltito la delusione di Baku e degli ultimi round del Mondiale 2022 di F1. A Barcellona, Montecarlo e in Azerbaijan si è trovato a comandare le gare, ma l’esito finale nei tre round è stato decisamente negativo: un quarto posto nel Principato e due ritiri in territorio azero e catalano. E’ necessario capire cosa sia accaduto e soprattutto non lasciarsi scoraggiare dalle avversità. E’ questo lo spirito di, attualmente terzoclassifica piloti a -34 dal leader Max Verstappen, vincitore del GP di Azerbaijan e lanciatissimo più che mai verso l’iride con la Red Bull. Si guarda al Canada, sede del prossimo weekend di gara (17-19 giugno), con voglia di rifarsi e di ...

