Queen’s, non impossibile la vittoria di Berrettini: le quote scommesse (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono passati 6 anni dall’ultima doppietta al Queen’s, con le vittorie consecutive numero 4 e 5 di Andy Murray. Ora il campione in carica del torneo di tennis londinese, Matteo Berrettini, spera di riuscire a replicare l’impresa e confermare il titolo. Una missione non impossibile, soprattutto dopo l’eliminazione di Casper Rudd e dopo la vittoria in due set di Berrettini contro Daniel Evans, specialista sull’erba. Gli esperti di Sisal vedono l’azzurro come principale favorito, con una quota di 3,50. Subito dietro di lui c’è il croato Marin Cilic, numero 17 al mondo, che al Queen’s era stato vittorioso nel 2018: un suo secondo titolo a Londra viene offerto a 4,00. Altro rivale temibile per Berrettini è il bulgaro Grigor Dimitrov, che all’esordio ha eliminato il finalista ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono passati 6 anni dall’ultima doppietta al, con le vittorie consecutive numero 4 e 5 di Andy Murray. Ora il campione in carica del torneo di tennis londinese, Matteo, spera di riuscire a replicare l’impresa e confermare il titolo. Una missione non, soprattutto dopo l’eliminazione di Casper Rudd e dopo lain due set dicontro Daniel Evans, specialista sull’erba. Gli esperti di Sisal vedono l’azzurro come principale favorito, con una quota di 3,50. Subito dietro di lui c’è il croato Marin Cilic, numero 17 al mondo, che alera stato vittorioso nel 2018: un suo secondo titolo a Londra viene offerto a 4,00. Altro rivale temibile perè il bulgaro Grigor Dimitrov, che all’esordio ha eliminato il finalista ...

Pubblicità

DarioPuppo : #Berrettini non solo ha sempre smentito la regola Tommasi! Spesso, dopo un torneo vinto, è rimasto competitivo anch… - Antonio39116580 : @anxstennisboy @Alenize82 avrebbe potuto mantenerla facendo bene a wimbledon e queen’s. E nel caso l’avesse persa g… - Queen_Mary_Na : @EresMar_ @newromantici A me non piacciono i biondi però Rkomi di faccia non si può guardare (iperbole) and THAT’S A FACT - Tennis_Ita : ATP 500 Queen's, Berrettini: 'Quando ho subito l'intervento chirurgico, non sapevo se avrei giocato sull'erba' - Queen_Mary_Na : Chiarimento. Chiaramente spiego nel terzo tweet perché abbia messo Locatelli play rispetto a Jorginho. La sua invol… -