Programma F1 | orari e tv GP Canada 2022 | palinsesto Sky e TV8 17-19 giugno

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Trasferta americana in vista per il circus della Formula Uno, che si appresta a volare in quel di Montreal per disputare già da venerdì 17 a domenica 19il weekend di gara valevole per il Gran Premio del, nono appuntamento stagionale del Mondiale. La massima serie automobilistica globale torna così al Circuit Gilles Villeneuve per la prima volta dal 2019, dopo due anni di stop per la pandemia. Red Bull si presenta in Quebec da leader del campionato costruttori e piloti, con Max Verstappen che guida la classifica generale con un margine di 21 punti sul compagno di squadra Sergio Perez e di 34 sulla Ferrari di Charles Leclerc. Tutte le sessioni del weekend canadese verranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) – Sky Sport Uno (201) manderà in onda tutti i turni tranne le FP1 ...

Pubblicità

zazoomblog : Fiorentina calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite - #Fiorentina… - zazoomblog : Lecce calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite - #Lecce #calendario… - sportface2016 : Ginnastica ritmica, Europei 2022 Tel Aviv: calendario, programna, orari e tv - zazoomblog : Ginnastica ritmica oggi Europei 2022: orari 15 giugno programma tv streaming italiane in gara - #Ginnastica… - infoitsport : Volley femminile, calendario prossime partite Italia Nations League: date, programma, orari. Sfide a Serbia, Domini… -

OA Sport

Ecco ilcompleto delle amichevoli: IN AGGIORNAMENTO 12 luglio " Ore 17:00 Fiorentina vs Real Vicenza 16 luglio " Ore 16:15 Triangolare: Fiorentina , Brianza Olginatese (Eccellenza Lombardia)...Un'altra meritata stagione in Serie A per l' Empoli , che da neopromossa ha chiuso lo scorso campionato al quattordicesimo posto in classifica. La stagione dei toscani riprenderà tra martedì 5 e ... Sport in tv oggi (mercoledì 15 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming La nuova stagione calcistica sta già per cominciare e il Lecce, dopo aver reso noto il programma del ritiro di Folgaria, sta per annunciare anche il calendario delle amichevoli estive che disputerà pr ...Lo sport in tv di oggi, mercoledì 15 giugno: ecco il programma e gli orari di tutti gli eventi del giorno. Tra gli appuntamenti particolarmente in evidenza vi è Serbia-Italia di volley femminile ...