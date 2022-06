Morata Juve, difficile un nuovo prestito: gli agenti bloccano la trattativa (Di mercoledì 15 giugno 2022) Calciomercato Juve: i bianconeri lavorano al ritorno di Morata, ma gli agenti ostacolano il possibile nuovo prestito Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Alvaro Morata farà momentaneamente ritorno all’Atletico Madrid dopo che non è stato trovato l’accordo per il suo riscatto con la Juventus. I bianconeri, dal canto loro, continuano a lavorare per riportare lo spagnolo a Torino, ma l’idea di un nuovo prestito è al momento da bocciare. Alvaro dovrebbe prima rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 con i Colchoneros, che dal canto loro propongono un ingaggio ritoccato al ribasso. Una soluzione che non piace all’entourage del giocatore che, per questo, al momento sta bloccando la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri lavorano al ritorno di, ma gliostacolano il possibileStando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Alvarofarà momentaneamente ritorno all’Atletico Madrid dopo che non è stato trovato l’accordo per il suo riscatto con lantus. I bianconeri, dal canto loro, continuano a lavorare per riportare lo spagnolo a Torino, ma l’idea di unè al momento da bocciare. Alvaro dovrebbe prima rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 con i Colchoneros, che dal canto loro propongono un ingaggio ritoccato al ribasso. Una soluzione che non piace all’entourage del giocatore che, per questo, al momento sta bloccando la ...

