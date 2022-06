Agguato a Napoli | uomo ucciso a colpi di pistola

Pubblicità

corrmezzogiorno : #Napoli Agguato a Soccavo, ucciso un uomo - andrea_esp25 : #Tortona saluta Bruno #Mascolo che adesso dovrà scegliere il prossimo capitolo della sua carriera Occhio al… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Di Massimo Giardinieri e Claudio Bellumori Napoli. Ci sono anche i responsabili dell’agguato di Piazza Nazionale avvenut… - reportdifesa : Di Massimo Giardinieri e Claudio Bellumori Napoli. Ci sono anche i responsabili dell’agguato di Piazza Nazionale a… - infoitinterno : Napoli, 10 arresti per narcotraffico: tra loro i fratelli che ferirono la piccola Noemi nell’agguato di piazza Nazi… -

... ucciso per errore nel gennaio del 2005 nell'ambito della Prima faida di Scampia a. Il 22 ... considerato il mandante dell'. Cade il secondo ergastolo per Marco Di Lauro che resta ...Una baby gang si è accanita contro un ragazzo di 17 anni a Marano (). Le botte prese gli hanno causato un trauma cranico e la frattura del naso: 21 giorni la ...in mente è quella di unin ...Agguato in mattinata a Soccavo, quartiere di Napoli. Un 66enne è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada, in via Paolo Grimaldi. Sul posto i carabinieri che indagano.Un uomo è stato ucciso a Napoli questa mattina intorno alle 7. L’omicidio è avvenuto in via Paolo Grimaldi, nel quartiere di Soccavo. La vittima è Michele Della Corte, 66 anni, già noto alle forze del ...