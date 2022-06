Ultime Notizie Roma del 14-06-2022 ore 08:10 (Di martedì 14 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno guardo sulle comunali di domenica sindaci di centro-destra a Genova Palermo e L’Aquila secondo le proiezioni di ieri sera nel capoluogo Ligure il sindaco uscente Marco Bucci si confermerebbe a primo tour Palermo Roberto lagalla del centrodestra in base alla legge regionale sarebbe eletto sindaco su Franco Micelli del centro sinistra centro destra anche per L’Aquila Pierluigi Biondi in vantaggio palo invece a Verona e Catanzaro cronaca la ragazza di 22 anni uccisa a Cavazzona di Castelfranco Emilia Provincia di Modena e la figlia dell’altra donna morta di 47 anni e non diversamente da quanto ha preso in precedenza anche del avrebbe sparato marito della madre come movente i carabinieri stanno vagliando la crisi proprio in questa relazione di coppia a dare l’allarme oltre all’uomo anche ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 giugno 2022)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno guardo sulle comunali di domenica sindaci di centro-destra a Genova Palermo e L’Aquila secondo le proiezioni di ieri sera nel capoluogo Ligure il sindaco uscente Marco Bucci si confermerebbe a primo tour Palermo Roberto lagalla del centrodestra in base alla legge regionale sarebbe eletto sindaco su Franco Micelli del centro sinistra centro destra anche per L’Aquila Pierluigi Biondi in vantaggio palo invece a Verona e Catanzaro cronaca la ragazza di 22 anni uccisa a Cavazzona di Castelfranco Emilia Provincia di Modena e la figlia dell’altra donna morta di 47 anni e non diversamente da quanto ha preso in precedenza anche del avrebbe sparato marito della madre come movente i carabinieri stanno vagliando la crisi proprio in questa relazione di coppia a dare l’allarme oltre all’uomo anche ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - SerieTvserie : Il collegio 7, quando andrà in onda, dove si farà e tutte le ultime notizie (Anteprima TvBlog) - junews24com : Suarez Juve (Gazzetta), l'uruguaiano si offre ai bianconeri! Posizione del club e retroscena -… - corgiallorosso : #Roma, obiettivo #Kalajdzic per l’attacco -