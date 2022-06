Suicidio assistito, Fabio Ridolfi è morto: aveva scelto la sedazione profonda (Di martedì 14 giugno 2022) Fabio Ridolfi è morto, il 46enne di Fermignano, che ha scelto la revoca del consenso alla nutrizione e alla idratazione artificiali. Nel pomeriggio aveva avviato la sedazione profonda. Lo comunica la ... Leggi su globalist (Di martedì 14 giugno 2022), il 46enne di Fermignano, che hala revoca del consenso alla nutrizione e alla idratazione artificiali. Nel pomeriggioavviato la. Lo comunica la ...

