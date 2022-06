Salone del Mobile | il party delle edizioni di AD Architectural Digest

(Di martedì 14 giugno 2022) Ledi Italia, Germania, Spagna, Francia, India, Messico e Stati Uniti del magazine hanno organizzato, per la prima volta insieme, un cocktail durante ildel

Pubblicità

stanzaselvaggia : Gli effetti del salone del mobile sull’economia a Milano: venduti 100 000000 tamponi e un’impennata di Covid che la Borsa se la sogna. - UffiziGalleries : La Sala Bianca di #PalazzoPitti, il sontuoso salone da ballo neoclassico voluto dal Granduca Pietro Leopoldo Asburg… - francesca7211 : Non credo siano solo questi gli effetti del #salonedelmobile C’è gente che il Covid se l’è beccato seduto sul diva… - Gazzettadmilano : Il Salone del Mobile, secondo Confcommercio Lombardi 'è stato un successo e ha portato benefici a tutta la Lombardi… - Gazzettadmilano : Il Salone del Mobile, secondo Confcommercio Lombardi 'è stato un successo e ha portato benefici a tutta la Lombardi… -

Alla conferenza stampa di presentazione dell'accordo, lunedì mattina nelApolloRettorato, sono intervenuti il Rettore Maurizio Tira, il Mobility Manager di Ateneo Giulio Maternini, ...Il giorno seguente, è stato dedicato alla scopertaterritorio circostante, alcuni hanno ... La domenica, dopo il pranzo condiviso aldelle feste, gli italiani sono ripartiti per il rientro a ...AVIGLIANA - La scelta fatta a suo tempo da Azimut di esplorare il settore delle imbarcazioni fuoribordo si è rivelata un successo. Il Verve 47, primo modello della nuova linea ...Salone del Mobile e Fuorisalone Milano 2022: le tendenze principali per la prossima stagione e per gli anni a venire ...