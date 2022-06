Pupo: «Sono un sopravvissuto. A 25 anni ero miliardario, poi i debiti di gioco. Raccontarlo è un miracolo» (Di martedì 14 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Ha 67 anni e dice di avere tutti i vizi capitali tranne l’invidia. «Non ho l’invidia. Chiaramente ho desiderato la donna d’altri. Ho tradito spesso. Poi vado forte con la superbia. Sì, superbo e arrogante, anche se non sembra. La superbia mi ha salvato da un sacco di attacchi che avrebbero potuto minare la mia incolumità fisica e psicologica. Sì, un po’ di superbia non guasta». Racconta di essersi sentito attratto dallo spettacolo fin da bambino. «Quando avevo cinque anni mio padre mi faceva esibire alle battiture del grano. Mi piazzavo sulle grandi tavole del cibo e cantavo le canzoni di Celentano. Su quel palco mi trovavo bene. Avevo la sensazione di trovarmi nel posto giusto. Non provavo imbarazzo. Anzi. Aspettavo che mi chiedessero di esibirmi… Al liceo avevo una ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista Enzo Ghinazzi, in arte. Ha 67e dice di avere tutti i vizi capitali tranne l’invidia. «Non ho l’invidia. Chiaramente ho desiderato la donna d’altri. Ho tradito spesso. Poi vado forte con la superbia. Sì, superbo e arrogante, anche se non sembra. La superbia mi ha salvato da un sacco di attacchi che avrebbero potuto minare la mia incolumità fisica e psicologica. Sì, un po’ di superbia non guasta». Racconta di essersi sentito attratto dallo spettacolo fin da bambino. «Quando avevo cinquemio padre mi faceva esibire alle battiture del grano. Mi piazzavo sulle grandi tavole del cibo e cantavo le canzoni di Celentano. Su quel palco mi trovavo bene. Avevo la sensazione di trovarmi nel posto giusto. Non provavo imbarazzo. Anzi. Aspettavo che mi chiedessero di esibirmi… Al liceo avevo una ...

