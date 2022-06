Motomondiale | Gp Germania Il VR46 Racing Team scalda i motori

Pubblicità

Marini e Bezzecchi pronti per il difficile tracciato del Sachsenring. CHEMNITZ () - Si chiuderà con la doppia trasferta trae Olanda la prima metà della2022 del Mooney VR46 Racing Team. Si comincia con il Sachsenring, dove si correrà domenica 19 giugno; a seguire appuntamento ad Assen il 26 giugno. ...Invece sarà Fabio Quartararo quest'anno il pilota da battere in, che è sempre più leader in campionato e arriva dal secondo grande successo stagionale. Dal 2017 ad oggi Yamaha è sempre ...Torna la MotoGP dopo una settimana di pausa: in occasione di questo weekend, da venerdì 17 giugno a domenica 19 è in programma la decima tappa del Motomondiale che si svolgerà in Germania, presso il c ...I protagonisti della MotoGP 2022 si preparano a tornare in pista in Germania per il 9° round stagionale: gli orari TV di Sky, DAZN e TV8 ...