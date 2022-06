Cos' è la sindrome di Ramsay Hunt di cui soffre Justin Bieber

Leggi su gqitalia

(Di martedì 14 giugno 2022) Per raccontare al mondo di essere stato colpito dalladiBibier ha scelto i social: «Ho questo virus che attacca il nervo del mio orecchio e i miei nervi facciali, e ha causato la paralisi del mio viso. Come potete vedere, dalla parte di quest’occhio non riesco a muovere la palpebra. Non riesco a sorridere da questo lato della mia faccia. Questa narice resta ferma. Devo cancellare le date del mio tour: come è ovvio, non sono fisicamente in grado», ha detto la popstar, lasciando milioni di fan e di follower, a bocca aperta. Perché nessuno di noi avrebbe immaginato una cosa del genere, e cioè di vederecon metà viso bloccato mentre non riesce nemmeno a controllare il movimento degli occhi, e perché molto probabilmente quasi nessuno aveva mai sentito parlare di questa ...