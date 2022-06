Roma | rapinatore improvvisato minaccia la cassiera | poi resta ‘imbambolato’ e aspetta di farsi arrestare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 giugno 2022) Pensava di fare una rapina veloce e indolore. E invece si è ritrovato senza bottino e nelle braccia dei poliziotti. E’ finito male il tentativo di rapina di un 40enne italiano ieri sera, nel supermercato Tigre di via Casilina, punto di riferimento per gli abitanti della zona. L’obiettivo dell’uomo, inizialmente, era quello di mettere a segno una rapina in modo tale da prelevare l’incasso dell’intera giornata. Ma qualcosa per lui è andato storto. Rapina al supermercato: il ladro va via a mani vuote L’uomo è entrato indisturbato per il supermercato ed ha prelevato dagli scaffali una birra. Una volta arrivato davanti alla cassa il 40enne ha spaccato la bottiglia e con il collo rimastogli in mano hato la giovane, con l’obiettivo diconsegnare il contenuto della cassa. Qualcosa però per lo sprovveduto ...