(Di lunedì 13 giugno 2022) Pescara, 13 giu . - (Adnkronos) -è l'azienda che ha sviluppato in Italia il mercato dei pannolini e degli assorbenti femminili e che è al fianco degli italiani con marchi storici come Pampers, Lines e Ace, presenti in 3 famiglie italiane su 4.ha raggiunto un traguardo storico ed unico in Italia: 30diparitetica tra, azionisti che hanno contribuito a far diventareleader nel mercato italiano dei prodotti assorbenti per la persona e key player nel mercato europeo dei prodotti per la cura della casa. Questo risultato è stato raggiunto grazie ad un costante impegno nell'innovazione e al forte orientamento alla sostenibilità ...

Fater, 30 anni di joint venture tra Angelini Industries e Procter & Gamble Fater ha raggiunto un traguardo storico ed unico in Italia: 30 anni di joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble, azionisti che hanno contribuito a far diventare Fater leader ...L'azienda di Pampers, Lines e Ace – presente con i suoi brand in 3 famiglie italiane su 4 - raggiunge un traguardo storico ed unico in Italia PESCARA – È ...