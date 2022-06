Draghi in missione in Israele, poi a Kiev con Scholz e Macron (Di lunedì 13 giugno 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi tra oggi e domani sarà ricevuto in Israele dalle massime cariche politiche e istituzionali del Paese. Nel suo primo viaggio mediorientale, incontrerà il capo dello Stato Isaac Herzog, domani vedrà il premier Naftali Bennett, prima di andare in Palestina. In parallelo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sarà impegnata in una visita ufficiale tra Gerusalemme e Ramallah, mentre l’Ue è in trattative con Israele per importare gas attraverso l’Egitto. La tempistica, come spiega Repubblica, non è irrilevante: la missione apre infatti un tour internazionale che porterà Draghi prima al Consiglio europeo, poi al G7 e al vertice Nato, infine da Erdogan ad Ankara a luglio. La missione di Draghi ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 13 giugno 2022) Il presidente del Consiglio Mariotra oggi e domani sarà ricevuto indalle massime cariche politiche e istituzionali del Paese. Nel suo primo viaggio mediorientale, incontrerà il capo dello Stato Isaac Herzog, domani vedrà il premier Naftali Bennett, prima di andare in Palestina. In parallelo, la presidente della Comeuropea Ursula von der Leyen sarà impegnata in una visita ufficiale tra Gerusalemme e Ramallah, mentre l’Ue è in trattative conper importare gas attraverso l’Egitto. La tempistica, come spiega Repubblica, non è irrilevante: laapre infatti un tour internazionale che porteràprima al Consiglio europeo, poi al G7 e al vertice Nato, infine da Erdogan ad Ankara a luglio. Ladi...

