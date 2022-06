Pubblicità

viaggiareonthe1 : Bentley - Look aggressivo, motore V8 o V6 elettrificato: ecco la Flying Spur S -

Per la cronaca, la Flying Spur è la primaa combinare l'allestimento S e una motorizzazione elettrificata.Flying Spur S (2022) 13 Nero al posto del cromo . Le finiture della Flying ...Una 'rossa' a ruote alte non si era mai vista Il, per quanto agile a muscolare, sarà cosa ben ...della Rolls - Royce Cullinan e nettamente superiore a quella della Lamborghini Urus e della...Bentley's lineup of 'S' vehicles, designed for those that want greater visual presence and heightened aural drama, gets a new addition: The Flying Spur S. Bentley has widened its newly formed 'S' ...Just a week after they revealed the Continental GT and GTC S, Bentley is now completing the S family of models by bringing the same "dramatic visual ...