Nucleare | Descalzi Eni scommette sulla fusione

Roma, 12 giu – Ogni tanto rispunta nelle cronache la parola che molti (a torto) temono: il Nucleare. Così chi ne parla anche per riaffermare l'ovvio (ovvero la capacità di produrre energia pulita dall'atomo) fa dei giri di parole incredibili.Facciamo un esempio. Claudio Descalzi, l'ad di Eni, a New York ha parlato del progetto messo a punto dal Commonwealth Fusion System (Cfs) e che riguarda la realizzazione entro il 2030 di un reattore pilota per produrre energia pulita. In parole povere si parla di fusione diversa dalla fissione Nucleare. L'Agi (agenzia giornalistica di proprietà di Eni) è riuscita a commentare le parole di Descalzi senza usare la parola temuta da tutti, persino la "fusione" è stata citata una volta soltanto. È la guerra delle parole che nell'agone della grande ...

