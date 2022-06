F1 | GP Azerbaijan Baku 2022 | programma | date | orari e diretta tv

Pubblicità

SkySportF1 : ?? CHARLES VOLAAAAA A BAKU ?? Le Red Bull inseguono I risultati ? - Eurosport_IT : Giornata da record per Charles #Leclerc: ? 15a pole in carriera, tutte fatte con la #Ferrari eguagliando Massa ?… - SkySportF1 : ?? CHARLES ANCORA IN POLE ?? Ma Max e Perez ci sono I risultati ? - Formula1WM : Giro 0/51 - Tanto porpoising visto qui a Baku. Inevitabile con il lungo rettilineo di 2,2 km. I piloti chiedono d… - jessicateo_58 : Live timing e commento dal circuito di Baku #F1 #AzerbaijanGP #Motorionline -

Il Gran Premio diè nelle sue mani così come la possibilità di riprendersi la vetta del campionato, che ora vede al comando Max Verstappen. Il GP dell'però, nasconde mille insidie ...Il via del Gp didi Formula 1 in, è previsto per le 13. Diretta Sky. Il monegasco è a caccia del gradino più alto del podio, anche se per la gara non è il favorito. Se non esistesse ...ma chi torna a casa da Baku col sorriso sul volto è senza dubbio Felipe Drugovich. Il brasiliano della MP Motorsport aveva messo le mani avanti prima del weekend affermando di non voler prendere ...Cari fan di Autosprint, ben trovati in questa nuova LIVE per vivere assieme, giro per giro, il Gran Premio di Baku. Le qualifiche hanno visto la Ferrari in gran forma, con Charles Leclerc che ha messo ...