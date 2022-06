Svolta Yara | spunta la confessione Bomba | “Ecco chi l’ha uccisa | Bossetti era presente ma non può parlare”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 11 giugno 2022)Gambirasio sarebbe statada un muratore polacco alla presenza di Massimo, l’uomo condannato come assassino della ragazzina di 13 anni di Brembate di Sopra, morta il 26 novembre del 2010. A sostenere questa tesi è il contenuto di due lettere anonime arrivate alla redazione del settimanale “Oggi”. Lettere poi consegnate alla procura di Bergamo. Secondo l’anonimo che le ha scritte, in un italiano non privo di errori grammaticali, il «vero» assassino disarebbe un muratore polacco, che beveva troppo e quando era ubriaco diventava violento. L’uomo sarebbe poi stato ucciso dai complici in un cantiere, dove avrebbero simulato un infortunio sul lavoro facendolo cadere da un ponteggio. Complici, favoreggiatori e testimoni dell’omicidio, con l’arma del terrore, e della minaccia contro la ...