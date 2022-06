Giro del Delfinato 2022: impresa di Carlos Verona nella tappa regina, piazza d’onore e maglia gialla per Primoz Roglic (Di sabato 11 giugno 2022) Cala il sipario sulla settima e penultima tappa del Giro del Delfinato 2022, la più impegnativa affrontata sinora. L’iberico Carlos Verona è transitato con le braccia al cielo sotto lo striscione d’arrivo di Vaujany precedendo di pochi secondi Primoz Roglic. Lo sloveno rileva la maglia gialla dal compagno di team Wout Van Art, pesantissimo il distacco accumulato dal belga della Jumbo-Visma. L’epico Col du Galibier, palesatosi dinnanzi alla carovana subito dopo il via ufficiale, ha creato grande selezione complici gli innumerevoli tentativi di fuga. Sono riusciti a prendere il largo in 18, inclusi Matteo Fabbro e la maglia a pois Pierre Rolland sempre più leader della classifica scalatori. Il britannico ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Cala il sipario sulla settima e penultimadeldel, la più impegnativa affrontata sinora. L’ibericoè transitato con le braccia al cielo sotto lo striscione d’arrivo di Vaujany precedendo di pochi secondi. Lo sloveno rileva ladal compagno di team Wout Van Art, pesantissimo il distacco accumulato dal belga della Jumbo-Visma. L’epico Col du Galibier, palesatosi dinnanzi alla carovana subito dopo il via ufficiale, ha creato grande selezione complici gli innumerevoli tentativi di fuga. Sono riusciti a prendere il largo in 18, inclusi Matteo Fabbro e laa pois Pierre Rolland sempre più leader della classifica scalatori. Il britannico ...

