Classifica FIMI: Luigi Strangis debutta negli album, Fedez, Tananai e Mara Sattei nei singoli (Di sabato 11 giugno 2022) Cambiamenti importanti in merito alla Classifica FIMI in riferimento alla settimana dal 3 al 9 giugno 2022. L'inedito trio composto da Fedez, Tananai e Mara Sattei, infatti, conquista il primo posto nei singoli con La dolce vita, mentre Luigi Strangis, vincitore di Amici 21, conquista la vetta con il suo album Strangis.

