SBK, Alvaro Bautista è il più veloce nelle libere di Misano – PHOTOGALLERY (Di venerdì 10 giugno 2022) Misano rappresenta il round che segna l’arrivo dell’estate, eppure il tracciato romagnolo ha accolto la Superbike con una pioggia copiosa che si è abbattuta il giovedì e questa mattina, rendendo complicate le condizioni. Tuttavia, nel pomeriggio un timido sole ha riportato un po’ di “normalità” al round di Misano, che chiude il venerdì di libere con un rinnovato bel tempo. Ciò che però non cambia è il vertice della classifica, che in questa prima giornata vede dominare Alvaro Bautista. Alvaro Bautista (1’34”008) che con le gomme da gara è arrivato a sei decimi dal giro veloce della pista stabilito da Jonathan Rea nella Superpole della passata stagione. Il nordirlandese ha dovuto cedere il secondo posto a Toprak Razgatlioglu, ma il distacco tra i tre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 giugno 2022)rappresenta il round che segna l’arrivo dell’estate, eppure il tracciato romagnolo ha accolto la Superbike con una pioggia copiosa che si è abbattuta il giovedì e questa mattina, rendendo complicate le condizioni. Tuttavia, nel pomeriggio un timido sole ha riportato un po’ di “normalità” al round di, che chiude il venerdì dicon un rinnovato bel tempo. Ciò che però non cambia è il vertice della classifica, che in questa prima giornata vede dominare(1’34”008) che con le gomme da gara è arrivato a sei decimi dal girodella pista stabilito da Jonathan Rea nella Superpole della passata stagione. Il nordirlandese ha dovuto cedere il secondo posto a Toprak Razgatlioglu, ma il distacco tra i tre ...

